Baker Tilly, l’un des dix plus grands cabinets d’audit et de conseil au monde, s’associe au cabinet de conseil en transformation digitale et en cybersécurité Disrupt.

Ce rapprochement stratégique permet à Baker Tilly d’élargir son offre de services aux entreprises marocaines et africaines, en leur apportant une expertise de pointe dans les domaines phares de la transformation digitale, de la cybersécurité et de la protection des données, indique-t-on dans un communiqué.

Le réseau de Baker Tilly, dont le siège social est situé à Londres, réalise un chiffre d’affaires consolidé de plus de 5,2 milliards de dollars, emploie plus de 43.000 personnes et compte des bureaux dans 141 pays, dont Baker Tilly Maroc, lancé en 2010 par Chakib Zaari et Noureddine Baqchich, fait savoir la même source.

Fondé en 2021 par Meriem Yacoubi, Disrupt est un cabinet de conseil marocain reconnu pour son expertise dans l’accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale & cybersécurité. Le cabinet dispose d’une équipe d’experts passionnés, qui accompagnent les organisations dans la définition et le déploiement de leur schéma directeur numérique eu égard aux standards internationaux en matière de cybersécurité.

« L’alliance Baker Tilly Disrupt est une étape importante pour le développement de Baker Tilly au Maroc et en Afrique », ont déclaré Chakib Zaari et Noureddine Baqchich. « Cela nous permet d’offrir à nos clients une gamme complète de services et de renforcer notre ADN de One-Stop-Shop et de résilience à l’ère du numérique ».

« C’est une association empreinte d’ambition stratégique et de disruption qui se concrétise », a déclaré Meriem Yacoubi, fondatrice et associée gérante de Baker Tilly Disrupt. « À ce stade, nous sommes en mesure d’offrir à nos clients l’expertise d’un réseau de renommée internationale et l’accès à une gamme encore plus large de services. La devise de Baker Tilly étant ‘Now for tomorrow’, elle devient désormais Disrupt now for tomorrow ».