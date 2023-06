Suite à l’obtention des autorisations du Conseil de la Concurrence, Dislog Group annonce avoir réalisé le closing de l’opération d’acquisition des actions permettant de prendre le contrôle de 89% des actions des laboratoires pharmaceutiques Steripharma et 100% des parts de la société de promotion médicale et pharmaceutique Somapharma.

Par ailleurs, le management de Dislog Group annonce également que l’acquisition des 11% des actions restantes de Steripharma auprès de Sara et Dona El Bouri est en cours de finalisation.

Moncef Belkhayat a déclaré à cette occasion: « Nous sommes très heureux de ces deux acquisitions qui nous ont permis d’investir 352 millions de dirhams et de créer notre nouvelle business unit « Dislog Group Health Care ». Cette nouvelle BU, présidée par Amine Tahiri, est organisée autour de 4 structures consolidées dans nos comptes financiers: Kosmopharm, Dislog Santé, Somapharma et Steripharma». Et d’ajouter que le Le nouveau pôle santé du groupe Dislog pèse à ce jour 500 millions de dirhams de chiffre d’affaires.

«Notre ambition est d’intégrer le top 10 des acteurs pharmaceutiques au Maroc. Grâce aux efforts de toutes et tous, nous allons continuer à investir et à grandir à travers notre développement organique et l’acquisition de sociétés pharmaceutiques au Maroc comme à l’étranger. Je remercie et félicite notre management pour ce nouveau milestone !», continue Moncef Belkhayat.

De son côté, Amine Tahiri, nouveau PDG de Dislog Group Health Care, commente : « Nous sommes ravis de faire partie de la grande famille Dislog. Nous allons pouvoir ainsi accélérer notre croissance avec pour objectif de faire partie des leaders de notre secteur à horizon 5 ans. Notre stratégie de croissance porte sur des aires thérapeutiques « High Value » et de la croissance externe ciblée»

C’est ainsi qu’un comité exécutif a été mis en place pour piloter cette activité. Il s’articule tel que suit:

L’opération a été financée grâce à un bridge loan de l’équipe des financements structurés de Bank of Africa dirigée par Mehdi Drafatte. Pour cette opération, Dislog group a été accompagné par le cabinet juridique Hilmi Law firm dirigé par Rachid Hilmi et par la banque d’affaires Fintrust Capital dirigée par Moncef Benzakour. Amine Tahiri a été conseillé par Maitre Nadia Kettani du cabinet Kettani Law firm.