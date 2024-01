Le groupe OCP lance un projet d’exploitation de la potasse dans la région de Khémisset.

Le géant marocain des engrais a obtenu deux licences couvrant une superficie de 176 km² dans les zones de Khémisset central, Sidi Daoud et Oued Beht.

Le lancement de ce projet vise la valorisation et l’enrichissement du minerai de potasse, renforçant ainsi l’offre de produits et de services du Groupe en faveur du développement agricole et de l’autonomie nationale dans ce nutriment essentiel à l’alimentation humaine.

Les études de préfaisabilité ont déjà franchi des étapes clés, avec la densification de l’exploration géologique, le lancement des études de faisabilité et la certification des ressources estimées à près de 350 millions de tonnes.

Les études et l’exécution du projet ont été confiées à JESA, filiale du groupe OCP et leader africain de l’ingénierie, du conseil et de la gestion de projets.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), un programme de recherche innovant est en cours, visant à développer des procédés novateurs pour le traitement du minerai, optimiser l’utilisation de l’eau et valoriser les rejets liquides et solides.