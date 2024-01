La banque d’investissement Ento Capital a conclu un accord de conseil financier avec Al Amal Investment Company (SIAMA) pour diriger le développement et la gestion des Résidences Ritz-Carlton à Marrakech, un projet évalué à plus de 220 millions de dollars.

Selon les informations de Construction Week, cette collaboration marque l’expansion stratégique des services de gestion d’actifs et de conseil d’Ento Capital sur le marché nord-africain.

Dans le cadre de cet accord, Ento Capital, qui compte 4,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion, assumera un rôle central dans la fourniture de services de gestion d’actifs de classe mondiale et l’organisation de services pour le projet au Maroc, fait-on savoir.

Les Résidences Ritz-Carlton Marrakech s’étendent sur près de 50 hectares le long de la route d’Amezmiz. Le projet comprend un somptueux hôtel géré par le Ritz-Carlton comprenant 60 suites et 20 villas hôtelières, ainsi que 85 villas résidentielles, allant de 3 à 5 chambres. Chaque villa dispose d’une terrasse privée, de salles de bains privatives, d’une cuisine entièrement équipée, d’une piscine et d’un jardin isolé. Le projet présente une gamme d’équipements de premier ordre, notamment des terrains de polo, un club house et un centre équestre.