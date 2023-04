La compagnie australienne spécialisée dans les batteries lithium, Battery Age Minerals (BM8), vient de lancer un chantier innovant au sein de sa concession de cuivre et or de Tidili au Maroc. Ce projet a pour objectif de déterminer le potentiel du permis pour d’amples explorations prévues plus tard dans l’année.

D’après le CEO de la compagnie, Gerard O’Donovan, la région « dispose d’un grand potentiel pour le développement de projets dans l’extraction de minerais. La phase initiale du chantier nous permettra de déterminer la valeur réelle de la concession ».

Pour l’accompagner dans ce projet de mappage historique, BM8 a fait appel au Dr Simon Dorling, spécialiste dans le consulting minier, afin de déterminer le potentiel de la concession.

La concession de Tidili s’étend sur une superficie de 35 km², et dispose d’un potentiel élevé selon les données techniques de BM8. Située entre Marrakech et Ouarzazate, la compagnie détient 85 % de la concession, dont un bail minier et 2 licences d’exploration.