Le Groupe OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) vont s’engager à investir 200 millions de dollars auprès de Bidra Innovation Ventures. L’objectif étant d’accompagner les startups innovantes dans les domaines de l’énergie, de l’eau, de l’agriculture et des mines.

Les projets innovants pourront ainsi bénéficier de l’accompagnement financier et de l’expertise de Bidra, l’OCP et l’UM6P, dans les domaines précités, afin de répondre aux challenges actuels et futurs.

Le président de l’UM6P et membre du comité d’administration de Bidra, Hicham El Habti, a indiqué sur cette initiative : « ce montant permettra d’étendre notre contribution à la réduction de l’empreinte carbone dans le domaine de l’agriculture, mais aussi de garantir la sécurité alimentaire, de l’urbanisation et de l’industrialisation. Soutenir les efforts de Bidra s’inscrit dans l’engagement de l’UM6P à investir dans l’agriculture durable et la formation d’une nouvelle génération d’entrepreneurs et de dirigeants, et à positionner le Maroc et l’Afrique à la pointe de la recherche et de la technologie ».

Le Fonds Bidra est spécialisé dans l’identification, le soutien et la promotion de solutions audacieuses et innovantes dans le domaine de l’agriculture à travers le monde. Il a été lancé en 2022 avec le soutien du Groupe OCP et l’UM6P. Bidra avait été doté de 50 millions de dollars à investir sur une période de 5 ans.