Geocycle Maroc a récemment signé un contrat de collaboration avec Nestlé pour la gestion de ses déchets industriels.

La signature s’est déroulée en présence des représentants de Nestlé pour la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), de Geocycle ainsi que du directeur de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc (CCSM), apprend-on d’un communiqué.

Cette collaboration renforce la politique de « Zero Waste to Landfill » de Nestlé et consolide le rôle de Geocycle dans la gestion des déchets industriels à l’échelle mondiale, avec des partenariats déjà existants dans plusieurs pays, fait-on savoir.

L’accord entre Geocycle Maroc et Nestlé s’inscrit dans une démarche de durabilité environnementale, répondant aux objectifs de développement durable du Groupe Nestlé, poursuit le communiqué.

Geocycle Maroc propose une solution complète, allant du pré-traitement au co-processing des déchets industriels dans les fours de cimenteries LafargeHolcim Maroc, indique-t-on.