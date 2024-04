À l’occasion de la Journée internationale de la Terre nourricière, Ciments du Maroc réitère son engagement en faveur de l’environnement. Depuis 2001, l’entreprise participe à l’opération « Plages propres », soutenant trois plages de Safi et sensibilisant les estivants grâce au village « Sayfok ».

Parallèlement, son adhésion au KOUN Upcycling Club démontre son implication dans l’économie circulaire, transformant les déchets plastiques en nouveaux objets et favorisant la création d’emplois verts.

Ces initiatives témoignent de la volonté de la société à contribuer activement à la réduction de la pollution plastique tout en renforçant son action en matière de responsabilité sociétale d’entreprise.

Ciments du Maroc annonce également la reconduction de ces opérations tout au long de l’année 2024, soulignant ainsi son engagement continu dans la protection de l’environnement.

Ces actions viennent s’inscrire dans une démarche globale de responsabilité sociétale, démontrant l’importance accordée par l’entreprise à la préservation des ressources naturelles et à la promotion d’un environnement plus propre et durable pour les générations futures.