La filiale de LIXIL, GROHE, un des leaders mondiaux de la robinetterie complète pour la salle de bains et la cuisine, a annoncé la désignation de Stefan Schmied en tant que nouveau Leader de la région IMEA qui englobe l’Inde et le sous-continent, le Moyen-Orient incluant la Turquie, et l’Afrique.

Dans sa nouvelle fonction, Schmied aura pour mission d’accélérer la croissance et de renforcer les performances commerciales à long terme de la marque GROHE à travers une collaboration interrégionale et une innovation stratégique, indique un communiqué de GROHE.

« Il se concentrera également sur l’expansion de la base clientèle, le développement de partenariats et la stimulation de l’innovation pour contribuer au succès global de GROHE, tout en supervisant les activités de l’entreprise dans la région IMEA », poursuit la même source.

Schmied apporte à sa fonction plus de 20 ans d’expertise sectorielle Il a piloté des initiatives stratégiques majeures, élaboré des réseaux de distribution, consolidé des marques et supervisé les opérations commerciales dans les domaines de la vente au détail, de gros et de projets pour des multinationales.

Schmied a auparavant dirigé la division projets business chez GROHE, en la transformant en une entité autonome, devenue un moteur de croissance essentiel pour LIXIL EMENA. Il a dirigé la spécification et la réalisation de projets de construction et de rénovation, notamment pour des marques hôtelières de premier plan, des aéroports emblématiques, des groupes internationaux de soins de santé et des promoteurs résidentiels de premier plan dans le monde entier.

Avant de rejoindre GROHE, filiale de LIXIL, Schmied a occupé les postes de PDG et de président dans de grandes entreprises de construction en Europe et en Asie. Son parcours professionnel lui a permis d’acquérir une vaste expertise dans les secteurs des sanitaires, des carrelages et des technologies sanitaires, collaborant avec des multinationales au Moyen-Orient et occupant des postes de direction générale et de direction senior.