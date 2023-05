Le Groupe Rahal a annoncé, ce lundi, l’acquisition de la majorité d’Edenred Maroc SAS, qui change de dénomination sociale pour devenir Global Expenses Benefits Services SAS, sous la marque commerciale GeeB Services.

Cette opération stratégique, qui a été approuvée par le Conseil de la Concurrence, s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de marocanisation de la marque portée par l’engagement de contribuer au développement économique et social de notre pays, indique GeeB Services dans un communiqué.

GeeB Services capitalise sur ses seize années d’expérience et de savoir-faire cumulés à travers la filiale Edenred Maroc SAS pour offrir des solutions à forte valeur ajoutée.

Dans la continuité de ce changement, des études ont déjà été lancées et des discussions avancées avec des partenaires technologiques sont en cours pour des investissements importants s’articulant autour du développement de solutions digitales novatrices.

Depuis le 1er mai 2023, les solutions Ticket Restaurant®, Ticket Compliments® et Ticket Xpress® sont remplacés par les nouvelles marques à savoir : • Resto geeb® : la solution déjeuner des salariés exonérés de charges sociales et d’impôt sur le revenu à hauteur de 30 dirhams / salarié et par jour travaillé (Loi de Finances 2019 n°57-13) soit 780 dirhams par mois (26 jours). • Cado geeb® : la solution de récompense pour booster le pouvoir d’achat de vos salariés lors d’évènements tels que Achoura, Eid El kebir, Ramadan, Naissances, Rentrée scolaire etc…Animer votre force de vente interne (commerciaux) ou externe (partenaires d’affaires). Récompenser vos clients : Tombolas, jeux concours, programmes de fidélité, etc. • Digi geeb® : La première solution de bon d’achat digitalisée au Maroc, permet aux entreprises de récompenser simplement leurs communautés de salariés, de partenaires mais également de clients. Facilité de distribution par sms ou e-mail, elle est personnalisable, et paramétrable pour une intégration sur des sites e-commerces, applications mobiles ou portefeuilles électroniques tiers.

Ce changement s’opère dans la continuité sans aucune rupture pour les affiliés (marchands acceptants), les clients et les bénéficiaires. Tous les bons d’achat émis par Edenred Maroc SAS avant ce changement continueront d’être valides jusqu’à leur date de péremption, à savoir le 31 décembre 2023, et seront remboursés selon les termes et les conditions actuelles convenues avec les partenaires. Les bons d’achat actuels 2023 pourront être présentés jusqu’au 29 février 2024.

« Nous sommes fiers de dévoiler cette nouvelle identité visuelle qui incarne les principes fondamentaux de la culture d’entreprise du groupe RAHAL : Performance, Innovation, Partage et Famille. Cette nouvelle marque évoque la réalité d’une entreprise marocaine, en perpétuelle évolution accompagnant ses clients à relever les nombreux défis auxquels ils sont confrontés dans leur quotidien », a dit Badre Ouaicha, Directeur général Adjoint en charge du Business & Développement, cité dans le communiqué. Et d’ajouter : « En 2023, GeeB dévoilera une nouvelle gamme de solutions innovantes offrant à nos clients la possibilité de mettre à disposition un pouvoir d’achat destiné à des utilisations spécifiques. Nous avons particulièrement à cœur de proposer des solutions en lien avec la responsabilité sociale des entreprises, comme notre bon d’achat digital Sadaka geeb®, qui permettra aux personnes dans le besoin d’acheter des produits de première nécessité ».

Avec plus de 2.500 entreprises et administrations clientes et près de 50.000 bénéficiaires qui utilisent les bons d’achat dans un réseau de plus de 2.000 marchands affiliés, GeeB Services s’impose par conséquent comme la marque de référence pour les titres de services au Maroc avec une meilleure proposition de valeur.

Aussi, le communiqué indique que le nouveau logo GeeB en rouge avec une petite touche de vert marque clairement l’ancrage 100% marocain du groupe avec un brand aux couleurs du drapeau national.

– La phonétique : En arabe ( بیج ( est à la fois une signification de wallet, poche, portemonnaie.

– Les initiales : G pour Global, le premier E et le second E pour ExpensEs, (dépenses), et le B pour Benefits (avantages).

– La conception du logo : le symbole des 2 E à savoir l’infini illustre clairement l’ambition de proposer aux clients une infinité de solutions, de services et de programmes. Et le porte-monnaie, wallet ou porte-cartes pour les solutions digitales.