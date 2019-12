A l’occasion de cette rencontre une Convention Spécifique a été signée entre le Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement (MEME), le Groupe OCP, et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) dont l’objet est la création et le développement du Centre d’Excellence Africain de la Mine (CEAM).

Ce Centre d’Excellence jouera un rôle clé dans la formation, la recherche, et le développement du secteur minier marocain et africain. Il sera établi au niveau de l’UM6P, où il bénéficiera d’une superficie couverte de 10 000 m2, et sera doté de plusieurs plateaux techniques (carothèque, géomodelling, géophysique, minéralurgie et traitement, digitalisation…).

Pour atteindre ses objectifs, le CEAM s’appuiera sur la ‘‘Mine Expérimentale’’ de Benguerir et sur les autres laboratoires et départements de l’UM6P et créera des ponts avec les universités et écoles marocaines et africaines.