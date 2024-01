L’IÉSEG, HEC Montréal et Rabat Business School viennent de lancer ensemble un International Triple Bachelor in Business (ITB), offrirant aux étudiants un triple diplôme.

Cet ITB, qui ouvrira officiellement en septembre 2024, vise à proposer une expérience d’apprentissage multiculturelle toujours plus riche dans un environnement international, indiquent les trois établissements dans un communiqué conjoint.

« Depuis plusieurs années, l’ouverture internationale des écoles et des programmes sont devenus des critères essentiels dans le choix des futurs étudiants. Ainsi, ce n’est plus uniquement l’échange académique à l’étranger qui est recherché, mais surtout la qualité des partenaires académiques et la possibilité de réaliser un triple diplôme », explique la même source.

Ce programme exigeant, unique dans sa conception dans le paysage de l’enseignement supérieur, permettra aux étudiants de vivre leur première année d’étude à Rabat (Maroc), avant de partir étudier une année sur le campus de Paris – La Défense de l’IÉSEG puis de finir leur parcours en étudiant 2 ans à HEC Montréal. A la fin du cursus, les étudiants seront diplômés des trois institutions.

« Nous franchissons aujourd’hui une étape cruciale dans notre développement international, avec un programme extrêmement exigeant. Ce partenariat stratégique fort a demandé deux années de travail pour aligner les programmes des trois écoles et proposer un parcours cohérent et réellement innovant », a indiqué le Doyen et directeur général de Rabat Business School, Olivier Aptel, cité dans le communiqué.

« A l’issue du programme ITB, nos étudiants, triplement diplômés, auront acquis les compétences d’agilité interculturelles plébiscitées par les entreprises », a-t-il expliqué. Ce programme de 240 ECTS, unique en son genre, a pour vocation de former les étudiants au monde des affaires à l’international.

Que ce soit en Marketing, Finance, Comptabilité, Ressources Humaines, Stratégie, Entrepreneuriat ou encore en Gestion des Opérations, les étudiants suivront un cursus généraliste durant les trois premières années, avant de se spécialiser lors de la quatrième et dernière année, tandis qu’une période de stage obligatoire sera également requise.

« Ce Triple Bachelor résulte d’une collaboration inédite entre nos trois institutions », précise, pour sa part, le directeur de HEC Montréal, Federico Pasin, ajoutant : « Nous avons imaginé, construit et lancé un programme sur trois continents, l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Nord, dont le parcours culminera par l’obtention d’un triple diplôme reconnu mondialement ».

Et de noter que cette démarche d’excellence a pour ambition de cultiver le leadership de la relève du monde des affaires, en favorisant leur pensée transversale et stratégique, tout en les ancrant dans le tissu local et en les connectant à l’échelle internationale.

« Cette initiative démontre une fois de plus notre engagement à former des leaders ouverts sur le monde qui maîtrisent aussi bien des compétences techniques que relationnelles », a-t-il dit.

Pour sa première année, ce programme vise une promotion d’une trentaine d’étudiants et sera ouvert aux étudiants de toute nationalité, bilingues en français et en anglais.

De son côté, la directrice générale de l’IÉSEG, Caroline Roussel relève que « ce Triple Bachelor est une opportunité unique offerte à nos futurs étudiants. Étudier dans trois pays aussi riches culturellement permettra à chacun de s’ouvrir, de gagner en maturité et en soft skills interculturels qui sont aujourd’hui très demandés en entreprise, partout dans le monde ».

« De plus, chaque étudiant bénéficiera d’un accompagnement personnalisé et de toute l’aide nécessaire dans les démarches administratives pour leur proposer l’expérience étudiante de la meilleure qualité possible », a-t-elle fait savoir.

Les étudiants seront ainsi titulaires du « Bachelor of International Program in Management » de Rabat Business School, du « Bachelor in International Business » de l’IÉSEG et du « Bachelor of Business Administration » de HEC Montréal.

HEC Montréal, établissement universitaire francophone de renommée internationale qui forme depuis 1907 des leaders dans tous les domaines de la gestion, contribuent de manière responsable au succès des organisations et à la transition durable de la société à travers plus de 100 programmes à tous les cycles universitaires.

Fondée à Lille en 1964 et membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes Ecoles et de la FESIC, labellisée EESPIG, L’IÉSEG School of Management fait partie du cercle très fermé des écoles mondiales ayant décroché la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA.

Rabat Business School (RBS), accréditée par l’AACSB et classée parmi les 100 meilleures Business Schools mondiales par le Financial Times et QS World University Ranking à la 54e position, elle compte plus de 2500 étudiants, dont 15% sont internationaux. Elle est ancrée dans le paysage académique international avec un réseau étendu de plus de 170 partenaires internationaux.