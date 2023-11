Le projet White Dunes porté par la société marocaine Falcon Capital Dakhla vient d’annoncer un partenariat stratégique avec HdF Energy, pour la création d’une centrale de production d’hydrogène vert en plein cœur de la région de Dakhla, avec une première phase d’investissement évaluée à 2 milliards de dollars.

« Ce projet s’inscrit dans la vision avant-gardiste de SM le Roi Mohammed VI de positionner le Maroc comme un précurseur mondial dans le domaine de l’énergie verte », indique un communiqué de Falcon Capital Dakhla.

Compte tenu des caractéristiques exceptionnelles de la région de Dakhla, le projet vise à atteindre une capacité de 10 GW en énergie éolienne, 7 GW en énergie photovoltaïque et 8 GW en électrolyseurs.

Pour le fondateur et président de Falcon Capital Dakhla, Majid Slimani, White Dunes incarne avant tout le dévouement à la cause de l’énergie verte et l’engagement à façonner un avenir plus propre, plus lumineux et plus durable pour le Maroc.

« Pour mener à bien ce projet, nous avons consacré près de deux années entières à l’étude de faisabilité », a-t-il souligné, ajoutant que « durant ces deux dernières années, nous avons pu définir un design préliminaire du projet ainsi qu’un phasage sur une surface globale projetée de 150.000 Ha ».

Ce design a pu être obtenu notamment grâce à l’installation d’un mat de mesure ainsi que la mise en place d’une étude d’impact environnemental et social préliminaires et ce afin de déterminer les zones sensibles de la faune et la flore dans la région, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le PDG de Hdf Energy, Damien Havard, a indiqué que ce partenariat entre Falcon Capital Dakhla et Hdf Energy repose sur une complémentarité de compétences, notant que la collaboration avec Falcon Capital Dakhla représente la synergie parfaite entre deux entités complémentaires permettant de produire au Maroc un hydrogène vert parmi les plus compétitifs au monde.

De son côté, le Managing Partner de Falcon Capital Dakhla, Anas Belmamoun, confirme cette volonté et souligne que « White Dunes dépasse de loin le simple cadre d’un projet énergétique.

Il contribue à façonner l’avenir de l’énergie verte au Maroc et à l’international d’autant plus que Dakhla se démarque par ses vents moyens de 10 m/s à une hauteur de 100 mètres, la positionnant ainsi parmi les sites de « classe I » pour la production d’énergie éolienne, a-t-il dit.

White Dunes incarne avant tout une ambition de produire un hydrogène vert parmi les plus compétitifs au monde.

Acteur de renom spécialisé dans le développement d’infrastructures hydrogène et la conception de puissantes piles à combustible, Hdf Energy intervient également en tant que co-développeur du projet.