Huawei et l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) ont co-organisé la troisième édition du forum « ICT Job Fair 2022 », dans le cadre d’un partenariat initié liant les deux opérateurs dans les domaines technologiques et numériques.

Placé sous l’égide du Ministère de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, l’évènement avait pour objectif de rassembler offreurs et demandeurs d’emplois dans le domaine des TIC dans un cadre privilégié et propice aux échanges. En effet, le but est de promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes diplômés en les mettant en contact direct avec le monde de l’entreprise et de consolider, in fine, le partenariat public-privé, considéré comme véritable levier de la promotion de l’emploi.

Fort du succès des éditions précédentes, le forum « ICT Job Fair 2022 », a été l’occasion pour les recruteurs de rencontrer les meilleurs profils TIC, formés notamment au sein du programme « Digitech Talent ». L’événement a offert également aux chercheurs d’emplois la possibilité de bénéficier des différents programmes de formation conçus par Huawei dans différentes disciplines.

Dans son intervention à l’occasion de la cérémonie de clôture, M. Faustin Xu a déclaré : « Huawei considère L’engagement sociétal comme un paramètre structurant de son modèle de croissance. Ce partenariat stratégique avec l’ANAPEC acte notre engagement pérenne en faveur de la promotion de l’éducation et de l’emploi au Maroc et c’est un jalon important pour notre coopération croissante. »

Cette nouvelle édition a permis à un nombre important de 1000 jeunes participants de passer des entretiens afin de décrocher aussi bien des emplois que des stages. Avec plus de 1500 postes à pourvoir dans 30 Entreprises partenaires, les jeunes talents ont eu le choix parmi une myriade d’entreprises de renom, intervenant dans le domaine des TIC.

Dans le sillage de ce forum d’envergure, une table ronde a été organisée autour du thème: « Le digital pour une meilleure inclusion économique », avec la présence des partenaires clés qui ont contribué à la réussite de « Huawei ICT JOB FAIR » : Ministère d’inclusion économique de la petite entreprise de l’emploi est des compétences, Ministère d’enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation, et également, ANAPEC, APEBI, TECHNOPARK qui ont contribué à la réflexion autour des enjeux et des opportunités générés par le digital pour la promotion de l’éducation et de l’emploi à l’échelle nationale.