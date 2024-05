inwi et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont annoncé, ce jeudi, la signature d’une convention de collaboration en marge de la tenue de la 2ème édition du GITEX AFRICA à Marrakech.

Cette nouvelle convention marque une étape importante dans la collaboration entre inwi et l’UM6P en créant de nouvelles synergies entre le secteur privé et le milieu académique. Elle vise à promouvoir l’entrepreneuriat innovant et à accompagner les startups digitales prometteuses. À travers cette collaboration, inwi et l’UM6P s’engagent à unir leurs expertises et ressources pour contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’innovation et à la croissance des jeunes entreprises digitales, indique-t-on dans un communiqué.

« Cette convention de collaboration porte sur le développement d’un programme d’accompagnement et d’accélération des projets startups lauréats du concours inwiDays Awards. Ce programme permettrait d’identifier, d’engager et d’accompagner des talents entrepreneuriaux et des projets innovants autour de plusieurs thématiques clés, notamment : la Sportech, l’expérience client, la Fintech, la Retailtech, ainsi que l’intelligence artificielle », précise-t-on.

En outre, cette initiative ambitionne de créer un pôle d’excellence national dans le domaine de l’accompagnement et de l’accélération des startups prometteuses.

Toujours dans le cadre de cette convention, la 12ème édition des inwiDays, rendez-vous incontournable de l’entrepreneuriat et de l’innovation, se tiendra cette année au sein de l’UM6P au campus de Benguerir, le 25 juin 2024. Cet événement rassemblera des entrepreneurs, des experts et acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial pour échanger et partager des idées innovantes autour de la thématique de la « Sportech ».

Pour l’opérateur global inwi, cette collaboration s’inscrit parfaitement dans sa vision de soutenir la croissance des startups marocaines et de mettre en avant la nouvelle économie digitale. L’UM6P, grâce à son engagement en faveur de l’innovation et de l’entrepreneuriat, contribue activement à créer un environnement propice au développement et à la réussite des startups. En unissant leurs forces, inwi et l’Université Mohammed VI Polytechnique créeront des opportunités significatives pour les startups digitales et contribueront à la dynamisation de l’écosystème entrepreneurial national, conclut le communiqué.