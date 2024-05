OVHcloud, le leader européen du cloud, a annoncé, à l’occasion de sa participation au Gitex Africa 2024 à Marrakech, l’ouverture de la première Local Zone sur le continent africain, à Rabat. La mise en service est prévue au cours de l’été 2024.

L’annonce a été officialisée par la signature d’un partenariat entre Maroc Datacenter, spécialiste de la construction et de l’exploitation de datacenters au Maroc et OVHcloud.

« Un partenariat fort qui verra également Maroc Datacenter accompagner OVHcloud dans la commercialisation de ses offres sur le marché marocain », fait-on savoir dans un communiqué.

« Nous sommes très heureux de nouer un partenariat avec le Groupe OVHcloud, acteur mondial et le leader européen du cloud. Le lancement d’une Local zone au Maroc va élever l’écosystème numérique dans le royaume en offrant des plateformes cloud innovantes, et offrira aux organisations publiques et privées des services cloud avec des données localisées au Maroc et une faible latence. Nous sommes heureux qu’OVHcloud fasse confiance à Maroc Datacenter et ait choisi le Maroc comme premier pays sur le continent africain pour lancer son offre de Local Zone. Nous remercions Orange Maroc qui nous accompagne dans ce lancement par la mise à disposition de sa connectivité nationale et internationale », a indiqué Abderrahmane Mounir, Président de Maroc Datacenter, cité dans le communiqué.

Dans un contexte global de croissance du marché du Cloud, OVHcloud ambitionne d’ouvrir jusqu’à 150 Local Zones d’ici 2026. S’appuyant sur une technologie innovante, les Local Zones permettent au Groupe de déployer des infrastructures au plus près de ses clients, selon les principes du Edge Computing, pour desservir de nouvelles implantations internationales en quelques semaines.

En plus des Local Zones précédemment ouvertes à Bruxelles, Madrid, Marseille, Prague, Amsterdam, Zurich et Dallas, la nouvelle Local Zone située à Rabat offre de nouvelles possibilités, pour les clients marocains, d’accéder aux services Public Cloud du Groupe, avec une latence réduite et un hébergement local des données.

Avec déjà plus de 6.000 clients présents au Maroc, OVHcloud renforce ainsi ses liens avec l’écosystème local. De plus, le Groupe affiche son intention d’accélérer l’accompagnement des startups marocaines (dont plusieurs dizaines, telles qu’Omniup ou Digishare, sont déjà membres du Startup Program d’OVHcloud).

La Local Zone de Rabat permettra le déploiement des services Public Cloud directement depuis l’interface client OVHcloud.