La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a octroyé le Label RSE aux entreprises Red Med Capital et Red Med Asset Management, filiales du groupe Red Med, indique un communiqué de la CGEM.

« L’attribution de ce label RSE de la CGEM vient reconnaitre et distinguer l’engagement de ces entreprises en matière de responsabilité sociétale dans une démarche de gestion globale et de stratégie managériale prenant en compte leurs intérêts et les attentes de leurs différentes parties prenantes », fait-on savoir.

Pour rappel, ce Label, octroyé pour une durée de trois ans, est attribué par la présidence de la Confédération sur avis du Comité d’attribution à la suite d’une évaluation managériale menée par l’un des tiers experts accrédités par la CGEM.

L’évaluation a pour objet de s’assurer de la conformité de la gestion globale de l’entreprise avec les objectifs définissant la charte de responsabilité sociétale de la Confédération, qui constitue le référentiel du Label. Cette charte est articulée autour de neuf axes d’engagements définis en conformité avec la législation sociale nationale et avec les objectifs universels de responsabilité sociale et sociétale.