La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a organisé, dimanche, un dîner de gala célébrant en grande pompe la 4e édition de la Biennale de Lagos, un évènement culturel et artistique important dont la RAM est le transporteur aérien officiel pour les trois prochaines éditions.

Un large parterre de personnalités politiques, économiques et culturelles locales et internationales ont assisté à cette célébration grandiose.

Plusieurs groupes nigérians se sont succédés sur la scène et l’ont enflammée avec des prestations et des morceaux puisés dans le patrimoine musical local mais aussi mixés aux rythmes de la musique mondiale.

Ceci, sans oublier les danses et les chorégraphies locales à couper le souffle ayant marqué un show de plus d’une heure.

Mais, le moment le plus fort du spectacle était la « réincarnation » identique, voire même à 100%, de la légende nigériane de l’Afrobeat Fela Kuti et son groupe, ainsi que ses mouvements électriques et vifs sur scène.

Le groupe a mis le feu sur scène en emmenant la présence dans un voyage sensationnel à travers le temps, à l’époque où Fêla, dans des lieux archicombles, faisait ses célèbres virevoltes et embrasait les scènes de Lagos.

A travers cette activité, la RAM vise à faire découvrir notamment au public international la richesse culturelle de la ville de Lagos ainsi que du Nigeria.

Elle contribue ainsi à la promotion et au rayonnement de l’art et des jeunes talents nigérians.

La cérémonie d’ouverture de la 4e édition de la Biennale de Lagos s’est déroulée, samedi, à la place historique Tafawa Balewa.

Les portes de la Biennale de Lagos, qui a été fondée en 2017 en tant que plateforme d’art contemporain, de design et d’architecture, sont ouvertes au public du 3 au 10 février pour découvrir le riche patrimoine culturel de Lagos, en particulier, et du Nigeria, en général.

Le partenariat de RAM s’assigne notamment pour objectifs l’accompagnement et le soutien au rayonnement régional et international de la scène culturelle et artistique du Nigeria ainsi que des talents créatifs et innovants dont abonde ce pays à la diversité culturelle, linguistique et ethnique importante et imposante.

Le partenariat vise également à accompagner un projet à grande portée qui célèbre et promeut l’art et les cultures africains, d’autant plus qu’il prend place à Lagos, un point névralgique géopolitique international et un centre international d’expression artistique.

Il s’agit aussi d’un rassemblement de personnes intéressées par les infrastructures culturelles qui renforcent les capacités et les alliances à travers l’Afrique et ailleurs.

Tenue sous le thème « REFUGE », la Biennale de Lagos 2024 accueille plus de 80 artistes de plus de 30 pays venus exposer leurs œuvres et leurs travaux dans divers styles et formes artistiques.

Ils vont aussi s’attarder sur l’histoire et les significations du site de l’exposition, la place Tafawa Balewa, qui a servi de point de rencontre pour des événements sociaux, politiques et culturels d’envergure, ainsi que sur une panoplie d’autres sujets.