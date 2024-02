L’Agence Maroc PME vient d’être certifiée ISO 9001 version 2015 pour ses activités de soutien à l’investissement, d’assistance technique et d’appui à la transformation des entreprises.

Une consécration qui renforce la notoriété de l’Agence et confirme son positionnement en tant qu’acteur de confiance et de référence auprès de ses partenaires et des entreprises cibles, lit-on dans un communiqué.

« Cette certification témoigne de l’engagement de l’Agence à améliorer en permanence ses processus afin d’assurer la meilleure qualité des services mis à la disposition de sa clientèle, de gérer les risques de manière proactive et de maintenir des normes élevées conformes aux meilleures pratiques internationales », indique-t-on.

Le Système de Management de la Qualité a été mis en place au sein de l’Agence Maroc PME conformément à la norme ISO 9001 v 2015 dans l’objectif d’améliorer son organisation, la gestion interne de ses activités à travers l’optimisation des processus d’accompagnement et de la satisfaction de ses cibles, fait-on savoir.

Constituant une étape majeure dans le processus d’excellence, la certification ISO 9001 v 2015 atteste de l’engagement de l’Agence à contribuer au développement économique du pays à travers l’accompagnement des entreprises nationales dans l’amélioration de leur productivité et le renforcement de leur compétitivité, poursuit le communiqué.

Forte de son expertise dans le domaine d’appui aux entreprises, cette certification est une reconnaissance des efforts engagés depuis plusieurs années par l’Agence dans la voie de l’excellence, mettant au centre de ses préoccupations la satisfaction des entreprises nationales en leurs offrant des services adaptés à leurs besoins et à la hauteur de leurs attentes, conclut-on.