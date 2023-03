La reine Maxima des Pays-Bas a rencontré Ismael Belkhayat et Sophia Alj, fondateurs de la plateforme Chari, lors d’une visite qu’elle mène au royaume. La reine a par ailleurs visité plusieurs épiceries de Casablanca, qui profitent des services proposés par la plateforme numérique spécialisée dans la grande distribution.

La Souveraine, en tant que Mandataire spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la Promotion des Services financiers accessibles à tous qui favorisent le développement, a pu s’enquérir de l’importance des services de Chari auprès des épiceries de proximité, et du rôle que la société joue pour la modernisation du secteur.

De plus, la reine Maxima a visité le premier magasin physique de Chari, inauguré le 16 mars. Celui-ci rentre dans le cadre de la stratégie du développement des activités de la compagnie. Ce point est le premier en son genre d’une série de magasins, dont la particularité est d’être totalement digitalisés. Les clients épiceries peuvent se rendre dans le magasin et commander les produits dont ils ont besoin sur une borne électronique leur permettant de récupérer leur marchandise en moins de quinze minutes, ou de se la faire livrer immédiatement.

Ismael Belkhayat a déclaré à Infomédiaire : « la reine Maxima est venue nous rendre visite en sa qualité d’ambassadrice des Nations Unies pour l’inclusion financière. Elle a pu voir ce que fait Chari, notamment pour ce qui est des efforts pour éduquer les points de vente de proximité, notamment les épiceries, pour tout ce qui est relatif à l’utilisation du digital dans leurs activités. La reine Maxima a par ailleurs pu constater le rôle que joue Chari dans la transformation des épiceries en points de services financiers, qui peuvent proposer aux utilisateurs finaux des solutions digitales de financements, d’utilisation de M-wallets, de paiements de factures, de recharges téléphoniques, transferts d’argent, etc. Ce sont des modèles qui existent à l’étranger, surtout dans de nombreux pays en voie de développement et qui sont en train d’arriver au Maroc. La reine voulait donc rencontrer des startups qui contribuent à l’inclusion digitale et financière de la population en ce sens ».

La chaîne de magasins Chari propose une large gamme de produits de qualité à des prix compétitifs, conçus pour aider les épiceries à améliorer leur offre de produits et à accroître leur rentabilité..a