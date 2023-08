Le Kenzi Tower Hotel vient de décrocher de nouvelles certifications pour son système de gestion, auprès d’Intertek Cristal. Ces certificats attestent de l’engagement de l’établissement pour ce qui est de garantir la sécurité de ses clients et employés.

Grâce à cette évaluation rigoureuse, le Kenzi Tower Hotel a démontré sa conformité aux normes internationales les plus élevées en matière de sécurité sanitaire.

« La santé et la sécurité de nos clients et de notre personnel ont toujours été notre priorité absolue. Nous sommes ravis d’avoir été reconnus par Cristal et Intertek pour notre engagement envers des normes de sécurité exceptionnelles. Ces certificats reflètent les efforts inlassables de notre équipe pour offrir un environnement sain et sécurisé à tous nos clients », indique-t-on au sein du département hygiène, sécurité et environnement de l’établissement.