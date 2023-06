Crédit du Maroc, par le biais de sa Fondation, reconnaît l’importance de promouvoir l’entrepreneuriat, l’innovation, et l’incubation de nouveaux talents dans le modèle économique du Maroc. Pour cette 4ème édition, la Fondation Crédit du Maroc a mis à l’honneur dix entrepreneurs exemplaires qui font progresser des projets significatifs dans la région du Nord du Maroc.

Ainsi, la Fondation Crédit du Maroc s’engage activement dans ce domaine en établissant des partenariats avec des acteurs locaux afin de sensibiliser et d’éduquer les jeunes porteurs de projets, les encourageant ainsi à développer leur esprit entrepreneurial et à contribuer au bien-être de la société.

Forte du succès des trois premières éditions, la Fondation Crédit du Maroc en collaboration avec Bidaya, incubateur social Green Tech, a réitéré ce concours annuel avec une nouvelle approche régionale visant à promouvoir l’entrepreneuriat et les territoires. L’objectif est de valoriser chaque année une région du Maroc, de soutenir les entrepreneurs locaux qui créent de l’emploi et contribuent au développement durable. Ce concours vise également à récompenser les entrepreneurs les plus méritants qui développent des projets avec une valeur sociale dans les secteurs du développement durable.

À l’issue d’une première sélection faite sur 55 startups, 9 ont été sélectionnées pour soutenir leur projet devant un jury, composé des membres de la Fondation Crédit du Maroc, de Bidaya et des représentants d’associations partenaires, ce mardi 13 juin 2023, dans la région du

Nord :

AJYAL CO qui œuvre à la création, la fabrication et la commercialisation de jouets ludoéducatifs en intégrant les méthodes STEM, via une chaîne de valeurs locale et active (artisans menuisiers, couturiers, imprimeries, …) ;

qui œuvre à la création, la fabrication et la commercialisation de jouets ludoéducatifs en intégrant les méthodes STEM, via une chaîne de valeurs locale et active (artisans menuisiers, couturiers, imprimeries, …) ; EBA qui produit des blocs de construction assurant une isolation thermo-acoustique quasi-totale ;

qui produit des blocs de construction assurant une isolation thermo-acoustique quasi-totale ; GEURRYCHEF qui s’est spécialisé dans la fabrication de fours professionnels écologiques à destination du secteur de la restauration ;

qui s’est spécialisé dans la fabrication de fours professionnels écologiques à destination du secteur de la restauration ; LEATHERART , un atelier de fabrication de produits en cuir traditionnels aux designs modernes ;

, un atelier de fabrication de produits en cuir traditionnels aux designs modernes ; ORGANIC COMPOST , un projet visant à valoriser les déchets organiques, qu’ils soient domestiques, d’origine animale ou issus de l’agriculture afin de produire des engrais organiques naturels, économiques et respectueux de l’environnement ;

, un projet visant à valoriser les déchets organiques, qu’ils soient domestiques, d’origine animale ou issus de l’agriculture afin de produire des engrais organiques naturels, économiques et respectueux de l’environnement ; PULSE COMPOSITE qui s’est spécialisé dans la fabrication de pièces en matériaux composites (fibre de verre, fibre de carbone et aramide (Kevlar)) pour produire des pièces de performance et aérodynamiques pour industrie automobile, moto-sports, aéronaval, et médical ;

qui s’est spécialisé dans la fabrication de pièces en matériaux composites (fibre de verre, fibre de carbone et aramide (Kevlar)) pour produire des pièces de performance et aérodynamiques pour industrie automobile, moto-sports, aéronaval, et médical ; TAMUDA ECO-FARM est une ferme écologique produisant des denrées biologiques animales et végétales naturelles afin veillant à diffuser la culture du tourisme agroécologique ;

est une ferme écologique produisant des denrées biologiques animales et végétales naturelles afin veillant à diffuser la culture du tourisme agroécologique ; TRYB LOYALTY est une application logicielle SaaS « Software as a Service » qui permet aux PME (Petites et Moyennes Entreprises) de créer et de gérer leurs propres programmes de fidélité numériques ;

est une application logicielle SaaS « Software as a Service » qui permet aux PME (Petites et Moyennes Entreprises) de créer et de gérer leurs propres programmes de fidélité numériques ; OMB est un projet d’orientation qui a pour but d’organiser des séances d’orientation au profit des lycéens et notamment des bacheliers.

Au terme de l’événement qui s’est tenu à Tanger, le jury a choisi quatre projets exceptionnels pour leur contribution à la pérennité économique et à l’impact social positif dans leur région.

Les projets lauréats, qui recevront un accompagnement dans leur développement, sont :

LEATHERART pour le prix de l’Entrepreneuriat Social ;

pour le prix de l’Entrepreneuriat Social ; ORGANIC COMPOST pour le prix de l’Entrepreneuriat Environnemental ;

COMPOST pour le prix de l’Entrepreneuriat Environnemental ; GEURRYCHEF pour le prix du développement régional ;

pour le prix du développement régional ; TRYB LOYALTY pour le prix Coup de Cœur du jury.

Pour la 3ème année consécutive, un prix a également été décerné suite au vote des collaborateurs de Crédit du Maroc qui ont visionné les vidéos des startups en compétition et ont voté en ligne pour leurs projets préférés.

Le prix des collaborateurs de Crédit du Maroc a été décerné à AJYAL CO.

Les cinq projets lauréats ont reçu un soutien financier pour les aider dans leur croissance et pourront bénéficier d’un accompagnement personnalisé par des experts de Crédit du Maroc.

Cette 4e édition a été une nouvelle fois une opportunité pour soutenir les entrepreneurs marocains dans leur quête d’innovation et de développement durable. La Fondation Crédit du Maroc & Bidaya continueront à travailler main dans la main pour encourager l’entrepreneuriat et contribuer à la croissance économique du Royaume.