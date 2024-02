Et de deux pour les Trophées de l’Assurance du Maroc et d’Afrique! La 2e édition de cet événement, qui célèbre l’excellence et l’innovation dans le secteur de l’assurance, se tiendra le jeudi 15 février à Casablanca.

Cette année, le jury est présidé par Nadia Salah, ex-directrice de rédaction du groupe Ecomedias. Il compte également d’éminentes personnalités, chacune apportant une expertise unique à l’évaluation des contributions de l’industrie de l’assurance.

Ainsi, Nadia Salah sera accompagnée de Kamal Taibi, fondateur et CEO de Stratëus Group, Adil Hlimi, rédacteur en chef de Boursenews du groupe Finances News, Youssef Harouchi, dirigeant du cercle de l’innovation et fondateur de Conexis, Chakib Abouzaid, secrétaire Général de l’Union Générale des Assurances Arabes (GAIF) et Amina Bouras, Data Actuaire à Paris et membre de l’association InsurAngels.

La soirée des Trophées de l’Assurance sera l’occasion de mettre en lumière les réalisations les plus remarquables et les plus novatrices de l’année écoulée. Plus de 300 invités assisteront à cet événement, qui célèbre les contributions exceptionnelles des assureurs et des professionnels de l’assurance.