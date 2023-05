OK Mobility arrive au Maroc. L’entreprise majorquine a en effet annoncé l’extension de ses services de mobilité sur le continent avec l’ouverture d’un OK Store à Marrakech.

Il s’agit d’une nouvelle étape majeure dans le processus d’expansion internationale de l’entreprise, a déclaré le management. Cette nouvelle ouverture permet à OK Mobility d’être présent dans 11 pays : Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Grèce, Malte, Croatie, Monténégro, Serbie et États-Unis et, désormais, le Maroc, plus précisément à l’aéroport de Marrakech-Menara.

Le PDG d’OK Mobility, Othman Ktiri, estime que l’entrée de l’entreprise espagnole au Maroc « est un honneur et une grande responsabilité de voir que nous avons réussi à atteindre un objectif que nous poursuivons depuis si longtemps. Le Maroc n’est pas seulement le premier nouveau pays que nous avons annoncé en 2023, mais c’est aussi mon pays de naissance. C’est une mise en œuvre qui était très attendue et souhaitée par mes compatriotes marocains et maintenant, j’ai enfin l’occasion de commencer à leur rendre une partie de ce qu’ils m’ont donné, en apportant nos services de mobilité à leurs citoyens, ainsi qu’aux nombreux touristes qui le visitent, et je ne pourrais pas en être plus fier. Cela rend cette ouverture encore plus spéciale pour moi et toute notre équipe. »