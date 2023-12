A l’occasion de la période de fin d’année, l’ONCF lance, du 25 décembre 2023 au 4 janvier 2024, des offres exceptionnelles destinées à rendre le voyage par train plus accessible pour les différents segments de sa clientèle permettant une mobilité sereine à des prix réduits.

Des offres sur mesure ont été conçues pour répondre aux différents besoins des clients, fait savoir un communiqué de l’ONCF.

Il s’agit, notamment de:

1- « YALLA », le deal à ne pas rater !

Pour ceux en quête des voyages à petits prix, l’ONCF offre une opportunité exceptionnelle avec la mise en vente de plus de 36.000 billets YALLA aux prix de 89 DH à bord des trains Al boraq et de 49 DH à bord des trains Al Atlas. Ces tarifs seront disponibles en ligne sur le site www.oncf-voyages.com et en gare pour tout d’achat à J-2 avant la date du voyage.

2- Promotion Carte « Navette Dima »

Pour les navetteurs qui se déplacent quotidiennement, l’ONCF leur offre la possibilité d’optimiser leur budget de déplacement en profitant de la promotion exclusive sur la carte Navette Dima Al boraq avec une réduction de 50% sur les axes Grande Ligne et 30% sur les axes de proximité.

3- Voyages en mini-groupe

Pour les familles et les amis voyageant ensemble, l’ONCF propose le tarif mini-groupe pour les voyages entre 3 et 9 personnes donnant droit à des réductions de 15% en 1ère classe et de 10% en 2ème classe et ce sur les trains Al boraq et Al Atlas.

Pour plus d’information, l’ONCF invite son aimable clientèle à s’informer auprès de ses collaborateurs dans les gares et à bord des trains et à travers son site web www.oncf-voyages.ma, ses pages officielles sur les réseaux sociaux, ou de contacter le centre de relation client au 2255 ou via le Chatbot M’ONCF au 0667652255, conclut le communiqué.