La capitale britannique a été choisie meilleure ville au monde au titre de l’année 2021 dans le classement annuel des meilleures métropoles réalisé par le cabinet de conseil international, “Resonance Consultancy”.

Londres a pris la première place pour la cinquième année consécutive, grâce à sa culture, sa vie nocturne, son art culinaire et la qualité de la restauration qui a pivoté de “manière créative en 2020”, ainsi que la qualité de son air “rafraichi” par la multitude de parcs et de paysages verts qu’elle abrite, outre son héritage historique et ses attractions touristiques diversifiées.

Ce classement met en compétition les villes de plus d’un million d’habitants selon six grands critères touristiques, à savoir : “lieu, Produit, Personnes, Prospérité, Programmation et Promotion”.

Les facteurs étudiés comprennent également les conditions météorologiques, comme la sécurité, le nombre de parcs, les musées et les attractions touristiques, la diversité, la présence de grandes entreprises mondiales, ainsi que le nombre de “hashtags sur Instagram et des check-ins sur Facebook”.

Cette année, de nouveaux facteurs tels que les taux de chômage, les revenus et le taux d’infection au Covid-19, notamment en juillet 2020 ont également été pris en compte.

“Nos villes ont connu une période difficile cette année. Les théâtres se sont vidés, les restaurants animés ont été fermés et les habitants sont restés chez eux plus que jamais. Mais il reste encore beaucoup à célébrer, comme le prouve ce nouveau classement des 100 meilleures villes de la planète”, a commenté le P-DG de Resonance Consultancy, Chris Fair.

“Les choses peuvent paraître sombres pour les villes maintenant, mais elles survivront, et certaines prospéreront même!”, a-t-il ajouté.

Ce classement place New York en 2ème position pour sa culture, son sens de l’invention et sa résilience, Paris en 3è place pour ses “infrastructures durables en constante amélioration”, Moscou au quatrième rang grâce à ses musées et attractions, tandis que Tokyo s’est réservé la cinquième place pour sa qualité de vie et “sa persévérance face aux défis cette année”. Dans le top 10 figurent aussi Dubaï, Singapour, Barcelone, Los Angeles et Madrid.