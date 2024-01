L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et les Domaines Agricoles ont créé une joint-venture sous le nom de « DAUMTECH », pour le développement des solutions AgriTech avancées et la promotion des pratiques agricoles durables et efficaces.

« DAUMTECH est l’aboutissement de quatre années de partenariat R&D entre les Domaines Agricoles et l’UM6P. Sa création annonce le début d’une nouvelle ère de développement dans le domaine de l’agriculture de précision, marquant une transition majeure vers des pratiques agricoles plus résilientes face au changement climatique », indique-t-on dans un communiqué.

Deux catégories distinctes de cultures sont concernées: celles relevant de la souveraineté alimentaire nationale telles que les céréales et les cultures fourragères et celles destinées à l’exportation, notamment les agrumes et les fruits rouges.

En combinant le savoir-faire agronomique des Domaines Agricoles avec la technologie avancée de l’UM6P, DAUMTECH, vise à traduire l’expertise agronomique Marocaine en solutions digitales avant-gardistes et accessibles aux agriculteurs et aux autres acteurs de l’écosystème agricole au Maroc et ailleurs. Des solutions pour la gestion raisonnée de la fertilisation, l’irrigation de précision, la prédiction des rendements agricoles et le Carbon Farming.

L’objectif ultime de cette Joint-Venture est de favoriser l’adoption de pratiques agricoles durables, alliant efficacité économique et préservation environnementale, pour ancrer la position du Maroc en tant que hub régional dans le secteur de l’agriculture de précision.

« Nous sommes ravis de voir ce projet ambitieux se concrétiser, renforçant la collaboration stratégique entre l’UM6P et les Domaines Agricoles. Cette collaboration unique permettra à l’agriculture Marocaine de briller davantage à échelle mondiale grâce à l’AgriTech », a déclaré Faissal Sehbaoui, directeur général de DAUMTECH, cité dans le communiqué.