La suite Al Mamoun de La Mamounia a été classée parmi les 50 meilleures suites d’hôtel au monde selon le prestigieux magazine américain, Robb Report.

Avec ses 212 m2, sa décoration à la fois orientale et mauresque aux accents asiatiques, cette suite est la plus grande de La Mamounia, et a été sélectionnée pour son charme, son authenticité et la qualité du service qui y est offert.

Le Robb Report a compilé une liste comprenant des suites d’hôtels, des penthouses, et même des wagons de train, soigneusement évalués par un jury composé de Travel Masters ayant parcouru le monde à la recherche d’expériences authentiques et raffinées.