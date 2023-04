Teleperformance, un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales, a annoncé ce mercredi son intention de déposer une offre volontaire d’acquisition en cash et en titres pour l’intégralité des actions de Majorel.

Teleperformance propose un prix de 30 € par action, représentant un montant total d’acquisition de 3 Md€. « Les actionnaires de Majorel peuvent aussi choisir de recevoir des titres Teleperformance selon un ratio d’échange de 0,1382 action Teleperformance pour chaque action Majorel, dans la limite de 1 Md€ d’actions Teleperformance », indique un communiqué du groupe coté à la Bourse de Paris.

Les actionnaires majoritaires de Majorel, Bertelsmann Luxembourg S.ar.l. (Bertelsmann) et Saham Customer Relationship Investments Limited et Saham Outsourcing Luxembourg S.ar.l. (Saham), qui représentent environ 79% des actions Majorel, se sont chacun engagés, de manière irrévocable, à apporter à l’offre leurs titres Majorel.

De plus, ajoute la même source, ils « feront le choix de recevoir en priorité des actions Teleperformance, dans la limite ci-dessus, et recevront un nombre total d’actions Teleperformance qui dépendra du choix des autres actionnaires minoritaires de Majorel ».

Le comité exécutif et le Conseil de surveillance de Majorel accueillent favorablement cette offre, et, à ce jour, considèrent qu’elle est dans le meilleur intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses employés et de ses autres parties prenantes, est-iul également précisé.

Selon les détails de l’opération, la combinaison Teleperformance-Majorel donnera naissance à un groupe d’environ 12 Md$ de revenus dans les services aux entreprises en solutions digitales (pro-forma 2023), avec une présence forte dans toutes les grandes économies du monde.

D’un point de vue opérationnel et stratégique, cette combinaison permet notamment une complémentarité de compétences dans un grand nombre de géographies, la force de Teleperformance sur les marchés américains est habilement complétée par la pénétration de Majorel en Europe. De plus, elle permet une accélération de la croissance des implantations en Asie-Pacifique et en Afrique et un approfondissement des expertises au service de portefeuilles clients extrêmement diversifiés. Ceci, en plus d’un élargissement des compétences en Gestion et modération de contenu avec un large portefeuille d’activités dans les solutions de transformation digitale, sans oublier une accrétion du BNPA dès la première année, avant synergies, et une accrétion à deux chiffres proforma des synergies run-rate.

Le communiqué de Teleperformance met aussi en avant un potentiel de synergies importantes, de l’ordre de 100 à 150 m€ par an, au travers de mesures d’efficacité opérationnelle, d’une augmentation des effets d’échelle, d’une amélioration du potentiel de développement de nouveaux produits, et d’un partage de meilleures pratiques métiers.

Il est aussi souligné l’atteinte, au travers de cette acquisition, de l’objectif 2025 du groupe de 10 Md€ de chiffre d’affaires, avec 2 ans d’avance.

Daniel Julien, PDG de Teleperformance, a déclaré : « La consolidation de Majorel par Teleperformance constitue une promesse forte pour toutes les parties prenantes du marché mondial des services numériques. Pour tous les clients actuels et potentiels : A l’issue de l’opération, grâce aux capacités complémentaires de nos deux groupes, les clients bénéficieront d’une force de frappe unifiée, de premier plan et de haute qualité opérant sur tous les marchés clés dans le monde : les Amériques, l’Europe, l’Inde, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique…»

Moulay Mhamed Elalamy, PDG de Saham et Président du Conseil de Surveillance de Majorel, a de son côté affirmé :« Saham est présent dans la gestion de l’expérience client depuis plus de 25 ans et a bénéficié d’un partenariat exceptionnel avec Bertelsmann. Au cours de cette période, Majorel a connu une croissance extraordinaire et nous sommes ravis que, pour la suite de son développement, Majorel s’unisse à Teleperformance, qui partage nos valeurs fondamentales et notre vision. C’est avec une grande confiance que nous confions nos précieux clients et nos employés dévoués à l’entité combinée. Saham se réjouit de prendre part à la poursuite de l’aventure et de la croissance à venir. »

Dans le détail, Teleperformance a l’intention de lancer, aux Pays-Bas, une offre publique volontaire pour acquérir l’intégralité des actions Majorel en circulation. Autre point: Bertelsmann et Saham, qui représentent chacun 39,49% du capital et des droits de vote de Majorel, se sont irrévocablement engagés à apporter tous leurs titres à la branche alternative en actions Teleperformance. En fonction des choix d’apport des actionnaires minoritaires de Majorel, Bertelsmann et Saham recevront entre 3,7 et 4,6 millions d’actions Teleperformance, et détiendront environ 5,7% à 7,2% du capital à l’issue de l’offre.

Bertelsmann et Saham se sont, chacun, engagés sur une période de lock-up étagée de 12 mois pour les titres Teleperformance reçus dans le cadre de l’offre (avec une possibilité de cession d’un tiers par période de 3 mois au terme d’une période de 6 mois après la réalisation de l’offre).

Par ailleurs, Bertelsmann et Saham se sont engagés à voter lors de l’assemblée Générale de juin 2023 en faveur d’un dividende pour tous les actionnaires de Majorel, au titre de 2022, jusqu’à 0.68 €/action, soit la moyenne de la guidance de 30 à 50% du résultat 2022 du groupe.

Teleperformance a reçu des engagements de financement, sur une base de « certain funds », de la part de ses banques, pour un montant de EUR 2.050.000.000, afin de financer la part numéraire de l’offre et les frais de transaction. La part en titres sera financée par l’émission d’un maximum de 4.608.295 actions Teleperformance, au titre des autorisations d’émission d’actions déjà en place pour le groupe.

Il est, d’autre part, souligné que le lancement de l’offre publique est soumis à la réalisation, ou la levée, d’une série de conditions dont par exemple l’approbation du prospectus de l’offre par l’AFM (autorité néerlandaise des marchés financiers).

Les détails complets de l’offre, une fois déposée, seront indiqués dans un prospectus d’offre qui sera accessible à tous les actionnaires de Majorel. Teleperformance anticipe un dépôt de l’offre dans un délai de 3 à 4 mois.

« Teleperformance a l’intention d’acquérir toutes les actions Majorel, dans le but de procéder à son retrait de cote. Dans ce contexte, Teleperformance pourrait, une fois l’offre réalisée, procéder à la mise en œuvre d’un retrait obligatoire ou d’autres procédures permettant de détenir l’intégralité des actions Majorel, ou de ses actifs et opérations », est-il aussi expliqué.

BNP Paribas, CACIB et Société Générale agissent en tant que conseils financiers de Teleperformance, et financent la transaction. White&Case, Ginestié Magellan Paley-Vincent, Linklaters et Latham & Watkins agissent en tant que conseils juridiques de Teleperformance.