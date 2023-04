L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) a signé, ce mardi 25 avril à Lomé, une convention de partenariat avec la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), visant à renforcer la coopération et l’échange d’expériences et d’expertises en matière de supervision du secteur de la prévoyance sociale.

Cet accord a pour objet de faciliter les échanges de connaissances, d’expertises et d’outils en matière de contrôle des organismes de prévoyance sociale. Il permet, ainsi, d’asseoir un cadre élargi d’échange et de partage de bonnes pratiques, de favoriser l’appui mutuel en matière de recherche et de conseil et de contribuer à l’harmonisation des normes et des pratiques de contrôle du secteur de la prévoyance sociale.

Cette convention s’inscrit également dans une dynamique de promotion de la coopération Sud-Sud, à travers le développement des liens et des partenariats notamment avec les pays africains en vue de développer des solutions adaptées aux enjeux locaux et d’optimiser les ressources et les compétences.