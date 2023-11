Le chiffre d’affaires (CA) de Managem s’est établi à plus de 5,93 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2023, en retrait de 19% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette évolution est marquée par la baisse importante des cours des métaux sur le marché international, notamment le Cobalt pour -41%, le Zinc pour -31% et le Cuivre pour -10%, indique l’opérateur minier dan un communiqué sur ses résultats financiers.

Cette tendance reflète également l’appréciation des cours des métaux précieux, Or et Argent de respectivement 3% et 5% ; ainsi que la consolidation de la parité de change USD/MAD.

Managem fait également état d’un recul du chiffre d’affaires de l’Or au Soudan, en raison de la suspension des activités opérationnelles depuis le 20 avril 2023, à cause des tensions politiques que connait le pays, ainsi qu’un repli des volumes vendus de l’Or de la mine TRI-K en Guinée, suite à des perturbations opérationnelles en cours de dénouement.

Par ailleurs, les investissements à fin septembre 2023 se sont élevés à 1,76 MMDH dont 43% ont été alloués aux projets de développement du Groupe, notamment le démarrage des travaux de construction du projet cuprifère de Tizert et la construction des installations de traitement de la black mass.

Pour sa part, l’endettement net consolidé s’est chiffré à 7,08 MMDH, en hausse de 2,73 MMDH par rapport à fin 2022, marqué par le maintien de l’effort d’investissement du Groupe pour accompagner les projets de développement et le paiement du prix d’acquisition des actifs Bambouk au Sénégal pour un montant de 1,7 MMDH décaissé au 2ème trimestre de l’année.