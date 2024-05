Sonasid, leader sidérurgique national, a dévoilé sa nouvelle identité de marque.

« Depuis 1974, Sonasid participe activement à la construction du Maroc avec fierté. A l’avant-garde de l’industrie sidérurgique marocaine, le Groupe étend ses activités en produisant des aciers innovants, à haute valeur ajoutée destinés au secteur de la construction mais également à de nouveaux marchés porteurs tels que l’automobile », indique le Groupe dans un communiqué, notant que la nouvelle identité visuelle de l’entreprise incarne cette tradition d’excellence tout en reflétant sa vision pour l’avenir.

La nouvelle identité visuelle de Sonasid incarne non seulement l’héritage du Groupe fort d’un demi-siècle d’histoire, mais aussi un engagement renouvelé envers la durabilité. La forme graphique du « S » en mouvement représente le dynamisme, l’agilité et la modernité.

Cette identité témoigne de la volonté de Sonasid d’explorer de nouveaux horizons pour relever les défis de demain, tout en restant fidèle aux principes qui ont marqué son parcours depuis sa création.

Sonasid révèle également sa nouvelle signature institutionnelle « The Power of Steel, the Future of Green », qui confirme son positionnement de marque engagée à être à la pointe de l’évolution de son secteur pour construire un monde meilleur, un monde à l’image de son acier : solide, agile et durable.

« Notre stratégie de rebranding renforce notre volonté d’entamer un nouveau chapitre de notre histoire où l’innovation, la durabilité et l’excellence guident toutes les actions que nous entreprenons. Elle incarne également nos valeurs d’entreprise portées par la solidarité, l’intégrité et l’audace », a souligné le Directeur Général de Sonasid, Ismail Akalay, rapporte le communiqué.

Et de poursuivre: « Cette transformation vient asseoir le positionnement de Sonasid en tant que chef de file africain dans la production d’acier vert et illustre parfaitement notre ambition : continuer à construire le Maroc durablement et participer à son rayonnement à l’international, grâce à la confiance de nos partenaires ».