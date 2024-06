Marjane Group a reçu le Prix « Conso-Responsabilité » lors de la cinquième édition du « Moroccan Consumer Day », organisée par le magazine Consonews.

Cette distinction a été décernée pour FILIERE M, la marque éco-responsable du Groupe engagée pour une agriculture raisonnée et responsable.

« Cette distinction est une reconnaissance de notre engagement envers la responsabilité sociale et environnementale. Nous sommes fiers de voir les efforts de nos producteurs et coopératives reconnus à ce niveau », a déclaré Mohammed Bendidi, DGA en charge du marché et BtoB.

« Filière M incarne notre vision d’une agriculture durable qui bénéficie à tous, du producteur au consommateur. Nous continuerons à investir dans des pratiques éco-responsables et à soutenir nos partenaires locaux pour un avenir plus durable », a-t-il ajouté.

Depuis sa création en 2019, FILIERE M s’est donnée comme mission le développement et la promotion d’une agriculture locale, durable et équitable. À cet effet, FILIERE M s’inscrit naturellement dans les quatre axes d’évaluation du Prix « Conso-Responsabilité » du « Moroccan Consumer Day ».

Marjane Group prévoit de renforcer encore davantage son initiative éco-responsable FILIÈRE M en élargissant son réseau de producteurs et de coopératives partenaires. De nouvelles formations et des investissements dans des technologies agricoles innovantes seront déployés pour améliorer la productivité tout en préservant l’environnement.