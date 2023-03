Chari, leader de la distribution numérique de produits de grande distribution lance une nouvelle chaîne de magasins B2B de produits de grande consommation pour répondre aux besoins des épiceries de proximité.

La chaîne de magasins Chari propose une large gamme de produits de qualité à des prix compétitifs, conçus pour aider les épiceries à améliorer leur offre de produits et à accroître leur rentabilité, a affirmé le management de l’entreprise, qui a inauguré son premier magasin, jeudi 16 mars au Quartier Ain Sebaâ à Casablanca.

Ces magasins ont la particularité d’être totalement digitalisés. Les clients épiceries peuvent se rendre dans le magasin et commander les produits dont ils ont besoin sur une borne électronique leur permettant de récupérer leur marchandise en moins de quinze minutes, ou de se la faire livrer immédiatement.

Ces points de vente offrent aussi un service de « clic and collect » permettant à l’épicerie de commander les produits dont elle a besoin sur son application Chari et de venir les récupérer à l’heure qui l’arrange le mieux. Ces magasins se veulent aussi être un point de formation aux outils digitaux proposés par Chari, telle que l’application de gestion de crédit Karny.ma. Enfin, ces magasins serviront aussi de dark stores et de « warehouses » de proximité pour la livraison des produits commandés directement depuis l’application Chari.

Un deuxième magasin est en cours d’ouverture à el Jadida et l’enseigne prévoit l’ouverture de 100 magasins en propre d’ici fin 2024. La nouvelle chaîne de magasins B2B Chari propose une gamme de produits de plus de 1000 références couvrant plus de 100 marques allant des produits alimentaires aux produits d’hygiène.

La chaîne de magasins B2B a pour objectif de soutenir les épiceries locales en leur offrant une solution pratique et économique pour se fournir en produits de grande consommation. Les épiceries sont un élément important de la vie locale et jouent un rôle clé dans la fourniture de produits de première nécessité à leurs clients. Cette nouvelle chaîne de magasins B2B leur permettra de se digitaliser pour mieux s’approvisioner et mieux servir leur clientèle.

« Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle chaîne de magasins B2B pour les épiceries au Maroc », a déclaré Ismael Belkhayat, co fondateur de Chari. « Nous sommes convaincus que cela aidera les épiceries à améliorer leur offre de produits et à augmenter leur rentabilité. Nous sommes engagés à fournir des produits de qualité à des prix compétitifs et à aider les épiceries à se digitaliser pour mieux servir leur clientèle. »

La chaîne de magasins Chari est ouverte tous les jours de la semaine de 8h00 à 19h00 et peut être contactée à travers l’application mobile Chari ou par Whatsapp.