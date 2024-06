Le groupe turc Eczacibasi Consumer Products a finalisé son acquisition de Jeesr Industries. Ce tournant stratégique promet de renforcer l’offre de Jeesr et consolider sa présence sur le marché.

Sous la direction de Abdallah Badaa, Président et CEO de Jeesr Industries, l’entreprise a connu une évolution importante au cours des dix dernières années. Depuis sa fondation, la compagnie s’est imposée comme leader du marché des produits en papier avec plus de 50% de parts de marché dans tous les segments.

L’acquisition par Eczacıbaşı marque le début d’un nouveau chapitre pour Jeesr Industries. La famille Badaa se dit confiante que cette transition apportera de nouvelles perspectives et des innovations qui amélioreront encore les offres du Groupe. « Nous sommes convaincus que l’expertise et l’engagement d’Eczacıbaşı dans l’excellence du secteur des produits en papier propulseront Jeesr Industries et ses marques vers de nouveaux sommets », a déclaré Badaa.

Jeesr Industries continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires dans les secteurs des soins pour bébés, des soins féminins, de l’incontinence adulte et des lingettes à travers Riaya Industries et Norsudex, fait-on savoir.