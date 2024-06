L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, mardi, le prospectus relatif à l’augmentation du capital de la société « Sanofi » réservée aux salariés du groupe.

L’augmentation de capital se fera par l’émission d’un maximum de 12.647.999 actions, indique l’AMMC dans un communiqué, précisant que le prix de souscription s’établit à 72,87 euros, soit 785,70 dirhams. Au Maroc, cette opération concerne les salariés de la société Sanofi-Aventis Maroc, précise la même source. Concernant la période de souscription, elle s’étalera au Maroc du 05 au 24 juin 2024 inclus.

Le prospectus est complété par le document d’enregistrement universel 2023 de Sanofi déposé auprès de l’AMF le 23 février 2024 sous le numéro D.24-0066 et le document d’informations clés pour l’investisseur du FCPE « Sanofi Shares » et son règlement. Il est également complété par le document d’informations clés pour l’Investisseur du FCPE « Relais Sanofi Shares » et son règlement, ainsi que par le règlement du Plan d’Épargne Groupe Sanofi.

L’intégralité du prospectus visé par l’AMMC ainsi que les documents précités sont disponibles au siège social de la société, à BMCI et sur les sites internet de « Sanofi » et de l’AMMC.