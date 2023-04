Les Succursales Renault et Dacia reviennent pour le rendez-vous annuel du Ramadan Expo sur la corniche de Aîn Diab Casablanca avec des offres exclusives notamment des offres à partir de 0DH d’apport.

Jusqu’au 20 avril, cette expo-vente est organisée au Paradise Club Aîn Diab, au cœur de Casablanca sur une superficie de 2000m². Ouvert gratuitement au grand public 7 jours sur 7 de 14h à minuit, le Ramadan Expo couvre l’ensemble des activités commerciales et services proposés par Renault Commerce Maroc.

La marque Renew proposant des occasions certifiées est aussi présente avec des véhicules d’occasion Renault, Dacia et principalement du multi-marques, garantis jusqu’à 2ans, vérifiés et contrôlés, et proposés avec un financement avec 0DH d’apport. Cette année, un corner spécial est dédié à l’expertise de véhicules et un stock de véhicules d’occasions proposé à l’achat sur place.

Les visiteurs du Ramadan Expo pourront découvrir en avant-première Renault Arkana qui sera lancé d’ici l’été prochain. Ils auront également à découvrir le Dacia Duster ayant concouru au dernier Rallye Aïcha des Gazelles.

Et dans le but de créer une expérience unique et chaleureuse pour les visiteurs, une panoplie d’animations et d’activités ludiques et divertissantes pour petits et grands a été prévue (tournois de babyfoot, billard, soirées Karaoké, espace de jeux pour les enfants, parades, etc.).

Une nouveauté au programme de cette édition : une offre inédite est lancée en exclusivité qui comprend un financement 0% et 0DH de frais de dossier pour tout achat de véhicule.

Au programme aussi cette année, le Ramadan Show avec la présence de l’humouriste Rachid Rafik durant deux after-ftour ou encore la pause « recharge » jeûneurs powered by Spring en partenariat avec OM Yoga.

« Ramadan Expo est notre rendez-vous annuel pour aller à la rencontre de nos clients de Casablanca afin de leur proposer nos meilleures offres sur les modèles Renault et Dacia, tout en profitant d’une ambiance familiale conviviale propice au mois sacré de Ramadan. Une tombola est organisée sur place pour faire gagner des bons de gasoils », indique Souhail Houmaini, Directeur Du Pôle des Succursales Renault Commerce Maroc.