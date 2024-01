Le groupe Renault Maroc vient de dévoiler son bilan annuel. En 2023, le constructeur automobile a réussi à confirmer son leadership industriel et commercial, tant au niveau mondial que national.

Plus de 380.000 véhicules produits au Maroc en 2023, dont 90% exportés

La production des deux usines de Renault Group au Maroc a augmenté de 9,3% par rapport à l’année précédente, atteignant un total de 382.661 véhicules fabriqués. L’usine de Tanger a produit 287.860 véhicules, soit une progression de 12,6% par rapport à 2022.

Pour sa part, l’usine Renault de Casablanca (SOMACA) a établi un nouveau record de production avec 94.801 véhicules, dépassant légèrement le volume de production de l’année précédente.

Avec une moyenne de 1.765 véhicules produits par jour, la production des usines de Tanger et de Casablanca représente 17% des ventes du Groupe dans le monde.

Côté exportations, Renault Group Maroc a exporté près de 90% de la production de ses deux usines. L’usine de Tanger a expédié près de 269.515 véhicules soit près de 94% de sa production, tandis que l’usine de Casablanca a exporté plus de 74.140, soit près de 78% de sa production.

Au total, ce sont 343.652 véhicules qui ont été exportés en 2023 vers 68 destinations dans le monde, soit les deux tiers des exportations de véhicules du Royaume.

Symbole de ce succès, la Dacia Sandero « made in Morocco » est à nouveau le véhicule le plus vendu à particulier en Europe, et ce depuis 2017.

2023, l’année de lancement de nouveaux projets prioritaires

L’année 2023 a été marquée par l’annonce de nouveaux projets industriels, notamment le Dacia Jogger, affecté à l’usine de Tanger en version thermique et en version hybride, une première pour l’industrie nationale.

Un nouveau projet également pour l’usine de Casablanca avec l’affectation de Renault Kardian, le futur SUV du segment B de la marque destiné aux marchés internationaux.

Avec Mobilize Duo – 100% électrique, ce sont 3 projets en cours d’industrialisation en simultané dans les 2 usines marocaines. Une performance qui illustre l’attractivité de la plateforme industrielle marocaine.

2023 a également marqué le lancement de « Renault Digital Maroc », une nouvelle entité qui a pour mission de prendre en charge le développement et la maintenance de produits digitaux pour les différents métiers du groupe et ses clients dans le monde.

Un écosystème hautement intégré

Renault Group Maroc poursuit son engagement en faveur du développement de son écosystème industriel dans le Royaume :

Dépassement avec un an d’avance des engagements pris avec le Royaume à fin 2023 avec un taux d’intégration locale , hors mécanique, de 65,2% en 2022 vs un objectif de 65% en 2023 et un chiffre d’affaires de sourcing local de 1,86 milliards d’euros en 2022 vs un objectif de 1,5 milliards d’euros en 2023, soit une augmentation de 40% par rapport à l’année 2021.

, hors mécanique, de en 2022 vs un objectif de 65% en 2023 et un chiffre d’affaires de sourcing local de 1,86 milliards d’euros en 2022 vs un objectif de 1,5 milliards d’euros en 2023, soit une augmentation de 40% par rapport à l’année 2021. L’intégration de nouvelles commodités liées principalement à l’industrialisation des nouveaux véhicules portant ainsi le nombre total de fournisseurs de l’écosystème de 26 en 2016 à 87 en 2023, avec 11 équipementiers supplémentaires en 2023.

Développement en profondeur de l’écosystème Renault avec l’intégration du sourcing des matières premières, à travers notamment le partenariat stratégique conclu entre Renault Group et Managem Group pour un approvisionnement durable en cobalt marocain destiné aux batteries des véhicules électriques.

Le Groupe œuvre désormais pour le développement de la 2ème phase de son écosystème comme annoncé dans le cadre des accords signés en 2021, à savoir, une cible de 3 milliards d’euros de sourcing local et un taux d’intégration locale (hors mécanique) de 80% à l’horizon 2030.

Une vision d’avenir et des projets stratégiques

En 2023, le conseil d’administration de Renault Group s’est tenu pour la première fois au Maroc, à l’usine de Tanger, signe de l’importance stratégique du Royaume dans la vision globale du Groupe.

En marge de cette visite, Luca de Meo – CEO du Groupe, a annoncé à l’occasion de sa participation aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale les grandes avancées à venir pour la plateforme marocaine.

Une avancée qui se traduit par, d’une part, l’augmentation de la capacité de production annuelle du groupe au Maroc à 500.000 véhicules par an à horizon 2025. D’autre part, le développement d’un pôle de compétences stratégiques tournées vers l’innovation, avec notamment la montée en puissance du hub digital « Renault Digital Maroc », la création d’un centre d’ingénierie, le développement d’un écosystème d’open innovation centré sur le software, ainsi que des initiatives liées à l’économie circulaire.

Renault Group Maroc, leader du marché automobile grâce à ses deux marques Dacia et Renault

Dans un contexte de stagnation des ventes des véhicules sur le marché marocain et de forte inflation, Renault Group maintient sa dynamique de succès grâce à ses deux marques fortes Dacia et Renault.

En 2023, Dacia et Renault occupent respectivement les 2 premières places du podium avec une part de marché cumulée de 37,3% et un volume de ventes de 60.295 véhicules. 6 modèles de Renault Group Maroc figurent dans le top 10 des meilleures ventes (1. Renault Express, 2. Dacia Sandero, 3. Dacia Logan, 5. Renault Clio, 6. Dacia Duster, et 9. Dacia Lodgy). Le Top 3 des meilleures ventes du marché est représenté par des modèles « Made in Morocco » du Groupe.

En octobre 2023, Renault Group Maroc a lancé dans le Royaume Alpine, la marque à la pointe de l’innovation sportive, s’inscrivant dans la stratégie d’expansion de la marque à l’international.

L’année 2023 a également été marquée par l’accélération du déploiement de Renew, le label Occasions de Renault Group. Renew a été adopté par 13 concessionnaires dans le Royaume, en attendant d’étendre cette activité de la vente de véhicules d’occasion sur la totalité du réseau de distribution en 2024.