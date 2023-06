Samsung Electronics, leader mondial des téléviseurs depuis 17 années consécutives, s’est associé à TOD, la principale plateforme de streaming de sport et de divertissement de la région MENA. Ce partenariat permet aux fans de sport d’apprécier et de vivre l’expérience visuelle de regarder les finales des grands championnats dans de magnifiques spécifications 4K sur TOD et sur leurs téléviseurs Samsung.

Le choc très attendu du 10 juin entre le club anglais de Manchester City et le club italien de l’Inter Milan a offert une expérience ultime de visionnage en 4K grâce au partenariat entre Samsung et la TOD. Les fans ont pu assister à un affrontement épique entre ces deux équipes, où les stars se sont affrontées dans une clarté 4K glorieuse. Manchester City avait pour objectif de remporter le triplé et de ramener la Coupe de la Ligue des champions de l’UEFA à l’Etihad Stadium.

Ensemble, Samsung et TOD se sont engagés à garantir que les amateurs de sport de la région bénéficient d’un degré de réalisme, de divertissement et d’engagement inégalé en proposant des offres passionnantes. Les clients qui achètent un téléviseur Samsung bénéficieront d’un mois d’essai gratuit sur TOD. Quant aux clients qui achètent l’un des téléviseurs Samsung Premium, ils bénéficieront d’un accès gratuit supplémentaire de six mois à la TOD, tous les forfaits étant débloqués.

« TOD a été un partenaire privilégié de Samsung et partage notre vision et notre engagement à apporter l’expérience ultime de streaming sportif chez chacun d’entre nous », a déclaré Mustafa Sadick, Head of Visual Display Group, Samsung Electronics Middle East and North Africa. « Nos téléviseurs sont conçus pour offrir un sentiment de présence fort, où les images et les sons du jeu sont si fidèles à la réalité que le public bénéficie de la meilleure expérience d’immersion pour le visionnage de sports en direct. »

John-Paul McKerlie, VP Marketing & Sales chez TOD, a déclaré : « nous sommes ravis d’être partenaires de Samsung pour offrir à ses clients le meilleur du streaming sportif et de divertissement, ainsi que l’action en direct de toutes les chaînes beIN SPORTS. Cette collaboration s’ajoute à notre expérience de streaming sportif premium qui offre un visionnage du football à 360 degrés avec des statistiques sur les matchs, une chronologie interactive, des temps forts et, surtout, un streaming 4K avec des sons Dolby Atmos ».

Les abonnés auront également accès à une expérience de visionnage améliorée pour les 40.000 heures de programmes de divertissement arabes, turcs et occidentaux de la TOD, tels que Lucky Hank, Gotham Nights, Superman & Lois, The Matrix Resurrections, Morbius, Uncharted, pour n’en citer que quelques-uns. L’application TOD est accessible depuis l’App Store ou le Play Store, sur les principaux appareils iOS, Android et autres appareils intelligents de la région. Elle est dotée d’une fonction de téléchargement en déplacement et d’options de personnalisation activées par la protection des codes PIN.