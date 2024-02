Orange Maroc annonce le renforcement de son partenariat avec la startup « Healthtech » marocaine DabaDoc, leader dans la gestion de la relation entre les patients et les professionnels de la santé en Afrique.

Cette nouvelle étape de cette collaboration va permettre d’accélérer la transformation digitale des acteurs de la santé au Maroc en leur proposant des solutions digitales adaptées à leurs besoins pour faciliter la gestion de leurs cabinets médicaux et la téléconsultation, indique un communiqué conjoint de Orange Maroc et de DabaDoc.

Orange Maroc propose dorénavant dans son réseau de boutiques des solutions globales dédiées aux professionnels de la santé, incluant des offres de connectivité, ainsi qu’un abonnement à la plateforme DabaDoc à un tarif préférentiel et échelonné, en plus de bénéficier d’une assistance et d’un service après-vente engagés, ajoute la même source.

Adopté par des milliers de médecins sur le continent et par plus de 12 millions d’utilisateurs depuis son lancement, le service permet aux acteurs de la santé de rendre leur agenda disponible en ligne 24h/24 et de digitaliser la gestion du cabinet médical et des dossiers de patients.

Par ailleurs, le service dématérialise le parcours de soins des patients en facilitant leur interaction avec les différents professionnels de santé, que ce soit pour la prise de rendez-vous en ligne ou pour effectuer une téléconsultation.