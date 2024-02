Innov’X, entreprise multi-disciplinaire et multisectorielle affiliée à l’Université Polytechnique Mohammed VI (UM6P), a annoncé la création de sa nouvelle filiale Hydrojeel, dédiée à l’hydrogène vert et à l’ammoniac vert.

« Hydrojeel a pour ambition de se positionner en tant qu’acteur mondial de premier plan dans le domaine de l’hydrogène et ammoniac vert, en développant un écosystème industriel incluant des projets novateurs et à grande échelle en s’appuyant sur le co-développement des technologies et solutions propriétaires », lit-on dans un communiqué d’Innov’X.

Hydrojeel incarne ainsi la vision ambitieuse d’Innov’X de devenir un acteur d’avant-garde dans le secteur de l’hydrogène vert et de l’ammoniac vert, et de contribuer à positionner le Maroc comme leader dans ce domaine en participant à la création d’un écosystème assurant la pérennité de cette nouvelle filière et en contribuant à créer de la valeur pour le tissu industriel marocain, indique-t-on.

« La création d’Hydrojeel marque une étape majeure dans notre engagement à relever le défi de la transition énergétique et à contribuer à un avenir durable. Avec Hydrojeel, nous nous positionnons à l’avant-garde de l’innovation dans le domaine de l’hydrogène vert et de l’ammoniac vert, renforçant notre leadership dans les énergies renouvelables et ouvrant de nouvelles voies de croissance pour notre entreprise et pour notre pays », a affirmé Amine HOUSSAIM, CEO d’Hydrojeel, cité dans le communiqué.

Dans le cadre de sa stratégie, Hydrojeel développera pour le compte du groupe OCP, le programme d’Ammoniac vert, principalement dédiées à la production des solutions de fertilité des sols et de nutrition des plantes, fait-on savoir.

Ce programme mobilisera d’importants investissements dans le renforcement des capacités à long terme en matière de technologies et de processus de production d’hydrogène vert.