SDX Energy, compagnie britannique d’exploration gazière et pétrolière, a récemment franchi une étape cruciale dans sa stratégie de croissance.

L’entreprise a annoncé la finalisation d’un accord de vente et d’achat pour la cession de ses intérêts à West Gharib en Égypte. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la volonté de SDX de se concentrer sur le développement de ses activités au Maroc, où elle est un acteur majeur de la production de gaz.

Selon les détails de l’accord, les actifs cédés à West Gharib comprennent 50% des parts de Brentford Oil Tools LLC, ainsi que des intérêts dans des accords de partage de la production et de l’exploration. Les profits non audités attribuables à ces actifs pour l’année se sont élevés à 0,9 million de dollars US. La transaction devrait rapporter à SDX des produits de vente estimés à 6,6 millions de dollars US, répartis comme suit : environ 3,5 millions de dollars US en espèces immédiatement disponibles, avec des montants supplémentaires soumis à certaines conditions.

Daniel Gould, PDG de SDX, a souligné l’importance de cette vente pour l’entreprise. Il a déclaré que cela marquait une étape majeure dans l’exécution de la stratégie de croissance de SDX au Maroc. Les fonds provenant de cette transaction seront principalement utilisés pour développer les opérations de l’entreprise au Maroc, où SDX est le seul producteur indépendant de gaz. L’entreprise prévoit également de rembourser intégralement sa facilité de prêt garantie par des réserves de l’EBRD.

En se recentrant sur ses activités marocaines et en explorant de nouvelles opportunités dans le domaine de l’énergie, SDX affirme son engagement envers la création de valeur pour ses actionnaires tout en contribuant au développement économique du Maroc.