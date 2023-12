La société de crédit à la consommation et de leasing, Sofac, a annoncé, jeudi, avoir procédé à une augmentation de son capital social de 193,2 millions de dirhams (MDH) à 210,45 MDH.

L’augmentation du capital d’un montant de 17,25 MDH par émission de 172.500 actions ordinaires nouvelles de 100 dirhams de valeur nominale chacune a été ainsi réalisée, indique Sofac dans un communiqué publié à l’issue de la tenue de son Conseil d’administration (CA) en date du 22 décembre 2023, sur le portail de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Dans ce sillage, le CA a constaté que les 172.500 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 100 dirhams chacune, émises au prix de 579,71 dirhams chacune, ont été intégralement souscrites et libérées de la totalité, à la souscription, en numéraire, par versement d’espèces et par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

Il a été également décidé de procéder à la modification corrélative de l’article 6 des statuts de la société, fait savoir la même source.