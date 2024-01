Philip Morris Maghreb obtient la prestigieuse Certification Top Employer pour la huitième année consécutive. Cette consécration confirme l’engagement de PMI Maghreb envers l’excellence dans les pratiques des ressources humaines.

La certification émane d’une évaluation indépendante réalisée par le « Top Employer Institute », qui a également consacré Philip Morris International (PMI) parmi les meilleurs employeurs mondiaux pour la huitième année consécutive.

« La Certification Top Employer témoigne de notre engagement continu à créer un

environnement de travail adéquat. Notre investissement constant dans les politiques et les

pratiques des ressources humaines joue un rôle crucial dans le maintien de notre statut de

Top Employer d’année en année », a déclaré Lamya Nassoh Directrice des Ressources

Humaines et Culture de Philip Morris International (PMI) pour la région du Maghreb. Et

d’ajouter, « En mettant l’accent entre autres sur la diversité, la proactivité dans la gestion du bien-être et le développement des compétences, PMI demeure à l’avant-garde de la création d’une culture de travail positive et inclusive, propice à la croissance, à l’innovation et à la satisfaction professionnelle ».