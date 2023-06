Sothema franchit un nouveau cap. Le groupe pharmaceutique signera en effet, vendredi 23 juin, un mémorandum d’entente inédit avec le ministère de la Santé et de la protection sociale, le ministère de l’Industrie et du commerce, Dassault Systèmes ( Americas Corp), le Baylot College of medicine et Regenlab.

Cet accord devrait sceller un nouveau partenariat public-privé dans les domaines du développement gaélique et des essais cliniques, notamment pour des traitements anticancéreux.

Cette signature, indique-t-on, s’accompagnera de l’inauguration officielle d’Axes Pharma, filiale de Sothema dédiée à la fabrication d’anticancéreux par voie orale et partie intégrante du futur écosystème qui naîtra sous la forme de partenariat public-privé.