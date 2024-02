La soirée de remise de la 2e édition des Trophées de l’Assurance du Maroc et d’Afrique s’est tenue jeudi dernier à Casablanca. Allianz Maroc, qui était nominée dans la catégorie « grands comptes » a réussi à décrocher le prix de « l’innovation services » de l’année.

« Nous sommes très ravis de participer à cette deuxième édition, une première pour nous. Allianz a obtenu le prix de l’innovation de services. Cela vient couronné tout le travail mené par la direction générale et les équipes internes », a indiqué Youssef Snani, directeur indemnisation chez Allianz Maroc.

Et d’ajouter: « cet événement est l’opportunité pour nous de faire parler de nos services en matière de gestion des sinistres auto-matériels. Cette année, l’attention était portée sur l’automobile. L’idée est de mettre en place un écosystème réunissant toutes les parties prenantes, à savoir l’assisteur et l’expert pour accompagner les assurés. Notre plateforme permet d’avoir un suivi 7j/7, en 24h pour nos clients. Cette consécration nous pousse à vouloir aller plus loin et de briller lors des prochaines éditions des Trophées de l’Assurance ».

Le jury de la deuxième édition était présidé par Nadia Salah, ancienne directrice de rédaction du groupe Ecomedias. Aux côtés de Nadia Salah se trouvaient Kamal Taibi, fondateur et CEO de Stratëus Group, Adil Hlimi, rédacteur en chef de Boursenews au sein du groupe Finances News, Youssef Harouchi, dirigeant du cercle de l’innovation et fondateur de Conexis, Chakib Abouzaid, secrétaire général de l’Union Générale des Assurances Arabes (GAIF), ainsi qu’Amina Bouras, actuaire en données à Paris et membre de l’association InsurAngels.